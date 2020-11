Il prossimo provvedimento del 2 novembre mette nel mirino lockdown in 5 regioni (Di domenica 1 novembre 2020) Mentre quella di un lockdown nazionale previsto per il 2 novembre e preparato da tempo dalle autorità italiane, sia politiche, sia sanitarie, non è una notizia attendibile, una nuova stretta potrebbe comunque arrivare nella giornata di lunedì. Un provvedimento lockdown, ma molto limitato e parziale, che punta sostanzialmente al blocco degli spostamenti tra regioni e che mette nel mirino soprattutto quei territori che hanno portato – in queste settimane – il loro indice di contagio Rt in una soglia superiore a 1,5. LEGGI ANCHE > Secondo il sondaggio Ipsos, il gradimento di Conte cala di 7 punti provvedimento lockdown, cosa sta trapelando da Palazzo Chigi L’intenzione del governo italiano è ... Leggi su giornalettismo (Di domenica 1 novembre 2020) Mentre quella di unnazionale previsto per il 2e preparato da tempo dalle autorità italiane, sia politiche, sia sanitarie, non è una notizia attendibile, una nuova stretta potrebbe comunque arrivare nella giornata di lunedì. Un, ma molto limitato e parziale, che punta sostanzialmente al blocco degli spostamenti trae chenelsoprattutto quei territori che hanno portato – in queste settimane – il loro indice di contagio Rt in una soglia superiore a 1,5. LEGGI ANCHE > Secondo il sondaggio Ipsos, il gradimento di Conte cala di 7 punti, cosa sta trapelando da Palazzo Chigi L’intenzione del governo italiano è ...

Scuola: lite sulle lezioni in presenza. Anche le Marche scelgono la didattica a distanza per le superiori

Dopo Campania e Puglia, Lombardia, Toscana e Umbria anche le Marche scelgono la didattica a distanza. Come preannunciato ieri, il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli ha ...

Lockdown: Milano, Napoli e Torino verso la chiusura. E stretta sui negozi

