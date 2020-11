Il Nord chiede di limitare gli spostamenti degli anziani | i grillini accoglieranno la proposta?

(Di domenica 1 novembre 2020) Ihanno fallito miseramente con misure anti covid poco efficaci. Il virus ha rotto tutti gli argini e galoppa ovunque. Conte e soci ne prenderanno atto? La nuovaarriva dal fronte dele riguarda la limitazione aglidelle persone che hanno più di 70 anni. È una delle proposte avanzate al governo da alcuni governatori nel corso della riunione tra ministri e Regioni in vista del Dpcm che il premier Giuseppe Conte dovrebbe firmare tra lunedì e martedì. Il primo a proporla è stato il presidente della Liguria Giovanni Toti ed è stata condivisa dal lombardo Attilio Fontana e dal piemontese Alberto Cirio. I governatori del centrodestra respingono l’idea di lockdown locali “che penalizzerebbero alcune aree in maniera troppo ...

La nuova proposta arriva dal fronte del Nord e riguarda la limitazione agli spostamenti delle ... Il presidente della Liguria ha lanciato l’allarme sui ricoveri in ospedale chiedendo di “intervenire ...Un hot spot per I tamponi Covid nella zona Nord di Torino. “Perché, soprattutto gli anziani, devono partire e andare dall’altra parte della città con tutti i rischi connessi agli spostamenti in questo ...