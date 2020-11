Gotti senza mezzi termini: «Non dormo la notte. Classifica schifosa» – VIDEO (Di domenica 1 novembre 2020) Luca Gotti, tecnico dell’Udinese, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta contro il Milan. Le sue parole Luca Gotti, tecnico dell’Udinese, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta contro il Milan. Queste le sue parole. «Sembrava che l’epilogo della partita fosse ormai diverso, anche i cambi che avevo deciso di fare andavano nella direzione di sfruttare gli spazi che il Milan ci lasciava ormai davanti, non c’è stata però l’occasione di sfruttarli perché l’episodio di Ibra ha cambiato tutto. La Classifica non è che mi preoccupa, mi fa proprio schifo. Abbiamo però una squadra che ha i mezzi per cambiarla questa situazione» Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 1 novembre 2020) Luca, tecnico dell’Udinese, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta contro il Milan. Le sue parole Luca, tecnico dell’Udinese, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta contro il Milan. Queste le sue parole. «Sembrava che l’epilogo della partita fosse ormai diverso, anche i cambi che avevo deciso di fare andavano nella direzione di sfruttare gli spazi che il Milan ci lasciava ormai davanti, non c’è stata però l’occasione di sfruttarli perché l’episodio di Ibra ha cambiato tutto. Lanon è che mi preoccupa, mi fa proprio schifo. Abbiamo però una squadra che ha iper cambiarla questa situazione» Leggi su Calcionews24.com

