Giampaolo | il Torino e le sfighe cosmiche post Halloween

Leggi su calcionews24

(Di domenica 1 novembre 2020) Una domenica folle per ildi Marco: dall’estasi della possibile prima vittoria alla beffa atroce della sconfitta contro la Lazio Non c’è pace all’ombra della Mole per Marco. Si prolunga l’astinenza da tre punti per ilche nel pomeriggio dell’Olimpico lascia strada alla Lazio, incerottata eppure dalle mille vite, ben oltre il novantesimo. E dire che al novantesimo o giù di lì sembrava poter essere il giorno della rinascita per i granata. La crescita di Bremer come partner di Nkoulou e la freschezza di Lukic in versione trequartista stavano pagando finalmente i primi dividendi. Il 3-2 con cui Belotti e compagni si approcciavano ai minuti di recupero era manna dal cielo per un popolo assetato di punti e soddisfazioni. Poi, però, ...