Gf vip, Paolo Brosio infrange il regolamento: Elisabetta Gregoraci minaccia di abbandonare (Di domenica 1 novembre 2020) Paolo Brosio, new-entry nel gioco del Gf vip 5 in corso, ha infranto il regolamento del gioco rivelando un'indiscrezione top-secret nella Casa più spiata d'Italia. Ma quale infrazione ha commesso Paolo, nel dettaglio? Il gieffino e giornalista piemontese ha rivelato alcuni dettagli sulla durata del reality-show, particolari che, al momento della rivelazione, non sarebbero dovuti essere spifferati al gruppo degli inquilini nella Casa. Particolarmente inaspettata, alle rivelazioni "incriminate" di Brosio, è stata la reazione avuta dalla showgirl calabrese, Elisabetta Gregoraci, la quale ha minacciato di lasciare la casa.

