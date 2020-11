Gattuso su Sean Connery: «Non mi chiese di fare l’attore perché non avevo il suo fascino» (Di domenica 1 novembre 2020) Il tecnico del Napoli Rino Gattuso ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta contro il Sassuolo «Abbiamo giocato sotto ritmo quando avevano la palla, abbiamo commesso l’ingenuità del rigore perché non ricordo chissà quante palle goal del Sassuolo, anzi ne sono state poche. Il Sassuolo lascia qualche occasione e non siamo stati bravi a buttarla dentro» Osimhen? «Non è solo lui il problema, ma ho dato minutaggio a Zielinski ed Elmas che non giocavano da un mese e lo sapevamo. Potevamo fare qualcosa con più lucidità, ma la gara che abbiamo fatto era quella giusta» Mertens è penalizzato da questo modulo? «Non so, ora lo stiamo cercando e lo stiamo trovando poco, ma non c’entra il modulo». Sean Connery, mio ex presidente ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 1 novembre 2020) Il tecnico del Napoli Rinoha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta contro il Sassuolo «Abbiamo giocato sotto ritmo quando avevano la palla, abbiamo commesso l’ingenuità del rigore perché non ricordo chissà quante palle goal del Sassuolo, anzi ne sono state poche. Il Sassuolo lascia qualche occasione e non siamo stati bravi a buttarla dentro» Osimhen? «Non è solo lui il problema, ma ho dato minutaggio a Zielinski ed Elmas che non giocavano da un mese e lo sapevamo. Potevamoqualcosa con più lucidità, ma la gara che abbiamo fatto era quella giusta» Mertens è penalizzato da questo modulo? «Non so, ora lo stiamo cercando e lo stiamo trovando poco, ma non c’entra il modulo»., mio ex presidente ...

