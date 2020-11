FORMAZIONI Torino Lazio | le scelte degli allenatori

(Di domenica 1 novembre 2020) Ecco leufficialiper il match valido per la 6ª giornata di Serie A 2020/21:Ecco gli schieramenti ufficiali di, match valido per la 6ª giornata di Serie A 2020/2021.(4-3-1-2): Sirigu; Vojvoda, Bremer, Lyanco, Rodriguez; Meité, Rincon, Ansaldi; Lukic; Verdi, Belotti. Allenatore: Giampaolo.(3-5-2): Reina; Ramos, Hoedt, Acerbi; Patric, Sergej, Parolo, Pereira, Fares; Correa, Muriqi. Allenatore: Inzaghi. Leggi su Calcionews24.com

Torino-Lazio domenica 1 novembre alle 15. Le formazioni ufficiali e dove vedere la gara in tv e streaming. Immobile in panchina e Muriqi ...