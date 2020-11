F1 | orari TV8 e Sky | programma GP Emilia-Romagna 2020 | diretta | differite

(Di domenica 1 novembre 2020) Siamo giunti al grande giorno del Gran Premio dell’di Formula Uno. Sul tracciato di Imola tutto è pronto per il tredicesimo appuntamento della stagione, su una pista che mancava dal calendario dal lontano 2006. Dopo 14 anni, quindi, si torna a correre sulle rive del Santerno e oggi lo si farà alle ore 13.10, uno insolito ma che permetterà il regolare svolgimento della gara visto che ci troviamo al primo di novembre. Siamo pronti per la terza gara che si disputa nei nostri confini, dopo i successi di Pierre Gasly a Monza e di Lewis Hamilton al Mugello. L’inglese parte come sempre come il grande favorito, e cercherà di trionfare nel circuito laddove il suo idolo Ayrton Senne perse la vita nel 1994. IN TV – Il Gran Premio ...

