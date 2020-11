F1, Kimi Raikkonen: “Ci siamo fermati troppo presto” (Di domenica 1 novembre 2020) Kimi Raikkonen completa al nono posto il Gran Premio dell’Emilia Romagna, tredicesima prova del Mondiale di F1 2020. Il finlandese di casa Alfa Romeo, scattato sedicesimo, ha chiuso una corsa perfetta che gli permette di eguagliare il miglior risultato di quest’anno, ottenuto in occasione dell’evento al Mugello dello scorso settembre. Il compagno di box del nostro Antonio Giovinazzi, decimo sotto la bandiera a scacchi, ha dichiarato ai microfoni della massima formula: “Sapevamo già ieri che le gomme medie e soprattutto quelle dure potevano resistere per parecchi giri senza degradarsi. Con il senno di poi ci siamo fermati troppo presto. Gli pneumatici erano ancora in ottime condizioni e pochi giri dopo è entrata la Safety Car. Quella è una di quelle cose che ... Leggi su oasport (Di domenica 1 novembre 2020)completa al nono posto il Gran Premio dell’Emilia Romagna, tredicesima prova del Mondiale di F1 2020. Il finlandese di casa Alfa Romeo, scattato sedicesimo, ha chiuso una corsa perfetta che gli permette di eguagliare il miglior risultato di quest’anno, ottenuto in occasione dell’evento al Mugello dello scorso settembre. Il compagno di box del nostro Antonio Giovinazzi, decimo sotto la bandiera a scacchi, ha dichiarato ai microfoni della massima formula: “Sapevamo già ieri che le gomme medie e soprattutto quelle dure potevano resistere per parecchi giri senza degradarsi. Con il senno di poi cipresto. Gli pneumatici erano ancora in ottime condizioni e pochi giri dopo è entrata la Safety Car. Quella è una di quelle cose che ...

f1motogpreal : F1 | ECCO PERCHÈ KIMI RAIKKONEN È IL VERO VINCITORE DI IMOLA - Friendsdontli15 : ME LA STAMPO E LA INCOLLO VICINO AL LETTO MI PROTEGGE KIMI RAIKKONEN - AndTheBad : Kimi “persona per lo più in pensione, non indispensabile allo sforzo produttivo” Raikkonen nei primi dieci a Imola. - Friendsdontli15 : #ImolaGP Io se vedo qualcuno criticare Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen - SofyPiccinini : RT @Friendsdontli15: #ImolaGP Kimi Raikkonen, 41 anni, e con un'Alfa Romeo imbarazzante, arriva nono ed è anche Driver of the day Haters go… -