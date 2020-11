Decreto “ristori” o decreto “avanzi”? (Di domenica 1 novembre 2020) di Pietro Salemi. Dopo mesi passati a programmare un risposta efficace alla seconda ondata, dopo mesi impiegati a varare protocolli, linee guida e regole di condotta anti-contagio per tutte le attività economiche, eccoci nuovamente catapultati indietro nel tempo, a marzo. Direttamente in “prigione” senza passare dal via. Molto si è discusso degli errori, delle incongruenze o talvolta delle vere e proprie mancanze nella predisposizione delle rete di sicurezza (sanitaria ed economica) che il Governo avrebbe dovuto costruire per salvaguardare il Paese intero dal rischio di una seconda e devastante ondata di contagi. Intendiamoci, era chiaro sin dall’inizio della vicenda che si dovesse trovare un delicato equilibrio nel difficile trade-off tra salute ed economia. Un bilanciamento ragionevole poteva, ad esempio, essere il “congelamento” ... Leggi su ilparagone (Di domenica 1 novembre 2020) di Pietro Salemi. Dopo mesi passati a programmare un risposta efficace alla seconda ondata, dopo mesi impiegati a varare protocolli, linee guida e regole di condotta anti-contagio per tutte le attività economiche, eccoci nuovamente catapultati indietro nel tempo, a marzo. Direttamente in “prigione” senza passare dal via. Molto si è discusso degli errori, delle incongruenze o talvolta delle vere e proprie mancanze nella predisposizione delle rete di sicurezza (sanitaria ed economica) che il Governo avrebbe dovuto costruire per salvaguardare il Paese intero dal rischio di una seconda e devastante ondata di contagi. Intendiamoci, era chiaro sin dall’inizio della vicenda che si dovesse trovare un delicato equilibrio nel difficile trade-off tra salute ed economia. Un bilanciamento ragionevole poteva, ad esempio, essere il “congelamento” ...

elenabonetti : Dal mio Ministero abbiamo scritto e inserito nel decreto Ristori una norma che estende la possibilità di accedere a… - FratellidItalia : ?? Il governo Conte è una calamità ?? Link: - borghi_claudio : Tornato in Commissione Bilancio. Le manovre sono semplicemente togliere da una tasca e mettere nell'altra. Non solo… - oh_zio : RT @Deficit_Spendin: Parimenti al gioco delle tre carte,con cui si truffa il giocatore tramite abili inganni,il governo per il 'decreto ris… - pelo80 : Da più di 3 giorni leggo di un call center per #Immuni. Inserito nel decreto Ristori, ma quanto ancora ci vorrà - i… -