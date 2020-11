Cosa si è scordato e cosa no all'Angelus. Socci, tweet al curaro sul Papa (Di domenica 1 novembre 2020) "Neanche una parola per ricordare questi cristiani massacrati nella cattedrale di Nizza Ha invece salutato un corsa podistica che si svolge oggi". Il tweet al curaro di Antonio Socci su Papa Francesco. cosa si è scordato e cosa invece si è ricordato il Pontefice all'Angelus nella prima domenica di novembre. Constato tristemente che @Pontifex it oggi all'#Angelus non ha speso neanche parola per ricordare questi cristiani massacrati nella cattedrale di Nizza. Nemmeno una preghiera per loro. Ha invece salutato un corsa podistica che si svolge oggi. https://t.co/rIXRyB5oEG — Antonio Socci ... Leggi su iltempo (Di domenica 1 novembre 2020) "Neanche una parola per ricordare questi cristiani massacrati nella cattedrale di Nizza Ha invece salutato un corsa podistica che si svolge oggi". Ilaldi AntoniosuFrancesco.siinvece si; ricordato il Pontefice all'nella prima domenica di novembre. Constato tristemente che @Pontifex it oggi all'#non ha speso neanche parola per ricordare questi cristiani massacrati nella cattedrale di Nizza. Nemmeno una preghiera per loro. Ha invece salutato un corsa podistica che si svolge oggi. https://t.co/rIXRyB5oEG — Antonio...

matteosalvinimi : In una cosa questo governo è il numero 1: scaricare le colpe sugli altri. - AlbertoBagnai : Pronta l’interrogazione della @LegaSalvini su questo sconcertante episodio. Possiamo solo immaginare che cosa abbia… - Capezzone : Buon sabato! Consiglio (dis)interessato ??: andate in libreria (oppure su Amazon, Ibs, Mondadoristore) a prendere qu… - eniargim : @chimedrose__ odierò anche il natale ma forse questa cosa è carina ?? - RRmpinero : RT @GenCar5: Una sola certezza: qualunque cosa deciderà il #governo sarà troppo per alcuni e troppo poco per altri e, all'unisono, gli uni… -

Ultime Notizie dalla rete : Cosa è Scenari 3 e 4, dalle scuole ai lockdown: cosa prevedono Corriere della Sera Emma Marrone stoppa le polemiche sull'eliminazione di Roccuzzo: «Alla vigilia dei mondiali siamo tutti allenatori»

«Vorrei chiarire la cosa una volta per tutte, perchè sono stati esclusi una quantità enorme di talenti che comunque ci avevano emozionati, faccio un esempio su tutti Leo Meconi. In questo programma ...

Maradona compie 60 anni: "Per regalo vorrei fine pandemia assassina e scudetto al Napoli"

Mi piace. Caro Gattuso, vai avanti così: con la tua grinta e la tua capacità di fare calcio . Lo scrive Diego Armando Maradona , nel giorno del suo sessantesimo compleanno, in una lunga lettera al Cor ...

«Vorrei chiarire la cosa una volta per tutte, perchè sono stati esclusi una quantità enorme di talenti che comunque ci avevano emozionati, faccio un esempio su tutti Leo Meconi. In questo programma ...Mi piace. Caro Gattuso, vai avanti così: con la tua grinta e la tua capacità di fare calcio . Lo scrive Diego Armando Maradona , nel giorno del suo sessantesimo compleanno, in una lunga lettera al Cor ...