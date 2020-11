Canon PIXMA serie TS7450: la nuova stampante A4 3-in-1 (Di domenica 1 novembre 2020) Canon ha annunciato il lancio di PIXMA serie TS7450, una stampante versatile per il lavoro ma anche adatta al divertimento La nuova stampante di fascia media, con due cartucce di inchiostro FINE disponibili anche in taglia XL, è dotata di una barra di stato LED e coniuga la facilità di utilizzo con la qualità di stampa. Grazie poi alla connettività PIXMA Cloud Link e al Wi-Fi, gli utenti possono collegarsi facilmente a dispositivi come smartphone e tablet, e utilizzare al meglio applicazioni di terzi come Google Drive, Dropbox e Google Classroom, per ottimizzare i flussi di lavoro. Una stampante adatta a tutte le situazioni PIXMA serie TS7450 è la ... Leggi su tuttotek (Di domenica 1 novembre 2020)ha annunciato il lancio di, unaversatile per il lavoro ma anche adatta al divertimento Ladi fascia media, con due cartucce di inchiostro FINE disponibili anche in taglia XL, è dotata di una barra di stato LED e coniuga la facilità di utilizzo con la qualità di stampa. Grazie poi alla connettivitàCloud Link e al Wi-Fi, gli utenti possono collegarsi facilmente a dispositivi come smartphone e tablet, e utilizzare al meglio applicazioni di terzi come Google Drive, Dropbox e Google Classroom, per ottimizzare i flussi di lavoro. Unaadatta a tutte le situazioniè la ...

Canon ha annunciato il lancio di PIXMA serie TS7450, una stampante versatile per il lavoro ma anche adatta al divertimento.

PIXMA PRO-200, la stampante fotografica A3+ veloce

Canon ha presentato PIXMA PRO-200, una stampante a colori A3+ pensata per gli appassionati di fotografia che muovono i loro primi passi nel mondo della stampa fotografica. Questa stampante è ...

