Calciomercato Serie A LIVE: tutte le trattative di oggi (Di domenica 1 novembre 2020) Calciomercato Serie A LIVE: gli ultimi aggiornamenti su tutte le trattative, i rumors e i retroscena relativi al mercato della Serie A Juventus e Inter, occhi su Alaba: ma è stato offerto a un’altra big – David Alaba, difensore del Bayern Monaco, sarà uno dei parametri zero più appetibili della prossima estate. Juventus e Inter starebbero monitorando la situazione ma, secondo quanto riportato da TodoFichajes, l’agente del calciatore avrebbe offerto Alaba al Real Madrid. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 1 novembre 2020): gli ultimi aggiornamenti sule, i rumors e i retroscena relativi al mercato dellaA Juventus e Inter, occhi su Alaba: ma è stato offerto a un’altra big – David Alaba, difensore del Bayern Monaco, sarà uno dei parametri zero più appetibili della prossima estate. Juventus e Inter starebbero monitorando la situazione ma, secondo quanto riportato da TodoFichajes, l’agente del calciatore avrebbe offerto Alaba al Real Madrid. Leggi su Calcionews24.com

Gazzetta_it : La #Juve e il regista: un mese di tempo per capire se serve davvero - La borsa di Pedullà - arsenali : Calciomercato Inter, dalla Spagna | Eriksen resta in Serie A: prezzo shock - cmdotcom : #SerieA, allarme stipendi: '15 club su 20 non possono pagare'. Lega e #Figc al lavoro su due soluzioni… - infoitsport : Calciomercato, la Juventus pesca in Serie B! I dettagli -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Serie Calciomercato Serie A LIVE: tutte le trattative di oggi Calcio News 24 120 anni di Palermo calcio: emesso un francobollo per l’anniversario della fondazione

Un francobollo a tiratura limitata, per celebrare i 120 anni del Palermo. È la speciale iniziativa che la società rosanero ha voluto realizzare, grazie alla collaborazione con il Ministero dello Svilu ...

Udinese-Milan La Diretta dalle 12.30 Pioli chiede a Ibra i gol per allungare sull'Inter

Il Milan apre la domenica di serie A sul campo dell'Udinese. Obiettivo dichiarato per Pioli: cercare i tre punti per restare davanti a tutti, rispondere alla vittoria di ieri dell'Atalanta ...

Un francobollo a tiratura limitata, per celebrare i 120 anni del Palermo. È la speciale iniziativa che la società rosanero ha voluto realizzare, grazie alla collaborazione con il Ministero dello Svilu ...Il Milan apre la domenica di serie A sul campo dell'Udinese. Obiettivo dichiarato per Pioli: cercare i tre punti per restare davanti a tutti, rispondere alla vittoria di ieri dell'Atalanta ...