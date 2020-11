Bayern, Muller nella storia: eguaglia record di vittorie che apparteneva a Kahn (Di domenica 1 novembre 2020) L'attaccante del Bayern Monaco Thomas Müller ha eguagliato il record di vittorie con lo stesso club che apparteneva al leggendario portiere Oliver Kahn. Con il successo esterno di ieri sul terreno del Colonia, Müller ha collezionato la sua 260esima vittoria in 357 partite con la maglia numero 25 dei rot-weiss. Stesso primato detenuto da Kahn col Bayern, ma "Titan" è il recordman delle vittorie in Bundesliga in più squadre: ben 310. Il detentore del record assoluto in Bundesliga per numero di successi in un club è Manfred Kaltz, che ha vinto 291 partite in 581 giocate con l' Amburgo. E' probabile che Müller batte entrambi i record con il ... Leggi su itasportpress (Di domenica 1 novembre 2020) L'attaccante delMonaco Thomas Müller hato ildicon lo stesso club cheal leggendario portiere Oliver. Con il successo esterno di ieri sul terreno del Colonia, Müller ha collezionato la sua 260esima vittoria in 357 partite con la maglia numero 25 dei rot-weiss. Stesso primato detenuto dacol, ma "Titan" è ilman dellein Bundesliga in più squadre: ben 310. Il detentore delassoluto in Bundesliga per numero di successi in un club è Manfred Kaltz, che ha vinto 291 partite in 581 giocate con l' Amburgo. E' probabile che Müller batte entrambi icon il ...

ItaSportPress : Bayern, Muller nella storia: eguaglia record di vittorie che apparteneva a Kahn - - NandoPiscopo1 : @Zorochan_1 Invento Vabbé ovvio se arriva il bayern e ti ha fatto una super proposta economica con ruolo important… - KingLebronKobe1 : @scar15385 Ha ragione... se al bayern togliessero lewandowsky,alaba,muller,kimmich,goretzka,gnabry e se al real tog… - _schiaffino__ : @F_mea_brachio @SoldatoDoc @luckiestloser sono sicuro che se in un ritorno di un quarto di finale di Champions, Mul… - ItaSportPress : Bayern Monaco, incontro segreto per rinnovo di Alaba: vuole essere come Lewandowski, Neuer e Muller -… -

Ultime Notizie dalla rete : Bayern Muller Bayern, Muller nella storia: eguaglia record di vittorie che apparteneva a Kahn ItaSportPress Germania; Lipsia ko, Bayern e Dortmund in vetta

(ANSA) - ROMA, 31 OTT - Bayern Monaco e Borussia Dortmund sono le nuove capolista di Bundesliga, con 15 punti dopo sei giornate, scalzando il Lipsia che è stato battuta in casa del ...

Bundesliga: Lipsia ko, Bayern e Borussia balzano in vetta

Cade il Lipsia e il Bayern vola in testa alla classifica in condominio con il Borussia Dortmund passato a Bielefeld ...

(ANSA) - ROMA, 31 OTT - Bayern Monaco e Borussia Dortmund sono le nuove capolista di Bundesliga, con 15 punti dopo sei giornate, scalzando il Lipsia che è stato battuta in casa del ...Cade il Lipsia e il Bayern vola in testa alla classifica in condominio con il Borussia Dortmund passato a Bielefeld ...