Basket | Serie A1 2020 | Sassari spazza via Varese 104-82 | cronaca e tabellino

(Di domenica 1 novembre 2020) Il Banco di Sardegnatravolge la Opejjobmetiscon il punteggio di 104-82 nel match valevole per la sesta giornata del campionato diA1/2021 die conquista il suo quarto in questa stagione, portandosi al secondo posto in classifica. I padroni di casa partono alla grande, dimostrando una vera e propria superiorità territoriale, grazie alle giocate e ai canestri di Marco Spissu e Eimantas Bendzius, autori della maggior parte dei punti sardi, che chiudono il primo quarto con un vantaggio di quasi venti punti (36-17). Il copione della partita non cambia nei secondi dieci minuti, con i ragazzi di Gianmarco Pozzecco che continuano a dominare in lungo e in largo, non lasciando alcuno spazio di manovra alla squadra ospite e imponendosi con un netto 67-32. Nella ripresa la ...