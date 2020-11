Anziani a casa e coprifuoco dopo le 18: continuano a trapelare indiscrezioni sul Dpcm previsto per domani (Di domenica 1 novembre 2020) L'articolo MeteoWeb. Leggi su meteoweb.eu (Di domenica 1 novembre 2020) L'articolo MeteoWeb.

paoloroversi : Oltre che #incostituzionale credo che l'idea di chiudere in casa gli #anziani sia incivile e miope. Non sono certo… - fanpage : #Covid19 Le parole di #Toti sugli anziani - borghi_claudio : @LennyReddy @LucaZark Boh. Fossi io premier? Anziani protetti, giovani senza restrizioni, raccomandazioni di compor… - FranRiccardiMed : RT @stanzaselvaggia: Oh, bella idea chiudere in casa gli anziani. Basta settantenni in giro per brunch, aperitivi, in giro per le vie dello… - Michele46145176 : Volete gli anziani chiusi in casa? Ok. Però il vostro aperitivo di me... ve lo pagate voi e non con la pensione dei… -

Ultime Notizie dalla rete : Anziani casa Ecco chi vuole gli anziani a casa ilGiornale.it Il governatore della Liguria Toti nella bufera per il post sugli “anziani non indispensabili”

"Si tratta di persone spesso in pensione, che non sono indispensabili allo sforzo produttivo del Paese", ha scritto sui social Giovanni Toti ...

Covid, Toti: “Anziani non indispensabili allo sforzo produttivo, intervenire su di loro”

Proteggendo i nostri anziani di più e davvero, la pressione sugli ospedali e il numero dei decessi diventerebbero infinitamente minori”. “Per quanto ci addolori ogni singola vittima del Covid-19, dobb ...

"Si tratta di persone spesso in pensione, che non sono indispensabili allo sforzo produttivo del Paese", ha scritto sui social Giovanni Toti ...Proteggendo i nostri anziani di più e davvero, la pressione sugli ospedali e il numero dei decessi diventerebbero infinitamente minori”. “Per quanto ci addolori ogni singola vittima del Covid-19, dobb ...