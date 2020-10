Whirlpool | Manfredi | “Serve impegno di tutti | anche degli industriali”

Leggi su anteprima24

(Di sabato 31 ottobre 2020) Tempo di lettura: 3 minuti“Oggi lo stabilimento Whirpool di Napoli chiude i battenti. Operai in cassa integrazione fino al 31 dicembre, poi si vedrà. Dopo mesi di trattative estenuanti, la città perde unoultimi pezzi del suo già fragile tessuto industriale. ‘Lo Stato è disposto a fare qualsiasi cosa’, dice il Governo. E qualsiasi cosa dovrà essere fatta. Lo Stato dovrà mettere in campo qualsiasi strumento al fine di salvare l’azienda e assicurare la ripresa del ciclo produttivo.ipotizzando, in ultima istanza, di acquistare lo stabilimento napoletano, magari attraverso una propria società partecipata. Ma occorre il contributo diindustriali”. A dirlo è il consigliere regionale del Pd ...