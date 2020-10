Uomini e donne: rissa tra Roberta e Aurora (Di sabato 31 ottobre 2020) Cosa è accaduto nell’ultima puntata a Uomini e donne? Cosa ha scatenato Roberta e Aurora, che sono quasi venute alle mani? Ecco il racconto dallo studio Uomini e donne che vai, lite che trovi. È caduto anche durante la puntata di oggi, venerdì 30 ottobre 2020 del programma condotto da Maria De fFilippi.. Protagoniste due dame del Trono over: Roberta di Padua e Aurora TropeaArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di sabato 31 ottobre 2020) Cosa è accaduto nell’ultima puntata a? Cosa ha scatenato, che sono quasi venute alle mani? Ecco il racconto dallo studioche vai, lite che trovi. È caduto anche durante la puntata di oggi, venerdì 30 ottobre 2020 del programma condotto da Maria De fFilippi.. Protagoniste due dame del Trono over:di Padua eTropeaArticolo completo: dal blog SoloDonna

amnestyitalia : #Grecia: stanno sgomberando #Pikpa, un posto dove donne, bambini e uomini hanno trovato un'accoglienza dignitosa e… - luigidimaio : Un Paese civile non può accettare episodi come quelli visti ieri a #Napoli. Nessuno può permettersi di aggredire do… - 6000sardine : “Quello che voglio è solo vivere in pace, serena. Che tutte le persone possano girare mano nella mano, che siano du… - Boris90255453 : Mi chiedo quando la Rivoluzione avrà inizio. #COVID19 E non per LockDown o altre amenità del genere. Mi chiedo quan… - giovannipaciot1 : @ncbirillo @AnnalisaChirico Mi domando come donne e uomini di intelligenza e grandi strumenti intellettuali possano… -