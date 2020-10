Tommaso Zorzi, sfogo nella notte su Alba Parietti: “Ci sono rimasto male” (Di sabato 31 ottobre 2020) Tommaso Zorzi, sfogo nella notte su Alba Parietti: “Ci sono rimasto male”. L’influencer si è confrontato con il suo amico Francesco Oppini riguardo quello detto dalla madre Ieri sera al Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini ha fatto leggere a Tommaso Zorzi alcune dichiarazioni che la mamma di Francesco Oppini, Alba Parietti, ha rilasciato sul suo … L'articolo Tommaso Zorzi, sfogo nella notte su Alba Parietti: “Ci sono rimasto male” proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di sabato 31 ottobre 2020)su: “Cimale”. L’influencer si è confrontato con il suo amico Francesco Oppini riguardo quello detto dalla madre Ieri sera al Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini ha fatto leggere aalcune dichiarazioni che la mamma di Francesco Oppini,, ha rilasciato sul suo … L'articolosu: “Cimale” proviene da YesLife.it.

