Pagelle Crotone-Atalanta 1-2 | voti e tabellino Serie A 2020 2021

Leggi su sportface

(Di sabato 31 ottobre 2020) Gli highlights e le azioni salienti di1-2, match della sesta giornata di. Nonostante il turn over, l’vince 2-0 grazie alla doppietta di Muriel e si porta momentaneamente al secondo posto in classifica con dodici punti. Tanti cambi in vista del Liverpool in Champions League per Gasperini che però dovrà con ogni probabilità fare a meno di Romero e Hateboer, due dei titolari schierati dal 1′ ed entrambi costretti ad uscire per un infortunio muscolare nel secondo tempo. Le(3-5-2): Cordaz 6; Magallan 6, Marrone 5.5, Luperto 5; Pedro Pereira 6 (33’ st Rispoli 6), Zanellato 6 (33’ st Siligardi 5.5), Vulic 6, Benali 5, Reca 5.5; Messias 5, Simy 6. In ...