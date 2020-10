Lorella Cuccarini contro il Governo Conte: “Un solo contagio in 4 mesi” (FOTO) (Di sabato 31 ottobre 2020) Lorella Cuccarini contro il Governo guidato da Giuseppe Conte Anche Lorella Cuccarini ha mostrato il suo disappunto sulla decisione presa dall’attuale Esecutivo per fronteggiare l’avanzata dell’epidemia da Covid-19. Infatti, l’ex conduttrice de La vita in diretta si è apertamente schierata contro il Governo guidato dal Premier Giuseppe Conte. La soubrette romana non approva per nulla una parte del nuovo Dpcm che prevede la chiusura di cinema e teatri. L’ex collega di Alberto Matano si è schierata nettamente dalla parte dei numerosi artisti contrari alle nuove disposizioni. Una decisione che mette in grosse difficoltà tutti i lavoratori autonomi e in particolare quelli ... Leggi su kontrokultura (Di sabato 31 ottobre 2020)ilguidato da GiuseppeAncheha mostrato il suo disappunto sulla decisione presa dall’attuale Esecutivo per fronteggiare l’avanzata dell’epidemia da Covid-19. Infatti, l’ex conduttrice de La vita in diretta si è apertamente schieratailguidato dal Premier Giuseppe. La soubrette romana non approva per nulla una parte del nuovo Dpcm che prevede la chiusura di cinema e teatri. L’ex collega di Alberto Matano si è schierata nettamente dalla parte dei numerosi artisti contrari alle nuove disposizioni. Una decisione che mette in grosse difficoltà tutti i lavoratori autonomi e in particolare quelli ...

