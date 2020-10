LIVE Italia-Inghilterra 5-34, Sei Nazioni rugby 2020 in DIRETTA: Slade, ora l’Inghilterra dilaga (Di sabato 31 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Le formazioni di Italia-Inghilterra – Il programma della partita 72′ META Inghilterra! Crolla ora l’Italia e meta di Henry Slade 68′ Palo di Farrell e punteggio che resta sul 5-29 67′ META Inghilterra! Segna Tom Curry al largo e inglesi che conquistano il bonus 66′ Violi non consegna l’ovale agli inglesi e fallo regalato agli ospiti 65′ Aggressiva la difesa azzurra che blocca gli inglesi 62′ Punizione per l’Italia che ora preme nella metà campo inglese 59′ Nulla di fatto e mischia a favore dell’Inghilterra 58′ Tenuto inglese e Italia che ha una chance in attacco con la touche ... Leggi su oasport (Di sabato 31 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALe formazioni di– Il programma della partita 72′ META! Crolla ora l’e meta di Henry68′ Palo di Farrell e punteggio che resta sul 5-29 67′ META! Segna Tom Curry al largo e inglesi che conquistano il bonus 66′ Violi non consegna l’ovale agli inglesi e fallo regalato agli ospiti 65′ Aggressiva la difesa azzurra che blocca gli inglesi 62′ Punizione per l’che ora preme nella metà campo inglese 59′ Nulla di fatto e mischia a favore dell’58′ Tenuto inglese eche ha una chance in attacco con la touche ...

XFactor_Italia : anche noi come @MarroneEmma dopo tutte le emozioni del Live di ieri sera ?? #XF2020 - XFactor_Italia : #Mydrama ha deciso di incorniciare il suo primo Live Show ?? Il brano “Cornici bianche” è stato scritto insieme all… - XFactor_Italia : non siete pronti per questo Live Show ???? il Daily di #XF2020 vi aspetta alle 19:35 su @SkyItalia e @NOWTV_It - EnricoGrotto : RT @BlenderItalia: #news Davide Prestino sarà ospite di 'Blender Italia Live!' questa sera alle 22:00 - larrysxjenner : Harry sei overparty perché hai messo gli orari brutti per l'Italia e il tuo Robo dove trasmette la live fa' cagare… -