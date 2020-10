LIVE Covid-19, notizie in DIRETTA: Regno Unito oltre il milione di casi, Austria in lock-down fino al 30/11 (Di sabato 31 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE notizie SUL VACCINO PER IL CORONAVIRUS 17.45 Nel Regno Unito è stata superata la soglia del milione di contagi. Lo ha reso noto il governo, secondo cui dal 31 gennaio al 31 ottobre il totale dei casi diagnosticati è 1.011.660. Nelle ultime 24 ore sono stati 21.915 i nuovi contagi e 326 i morti. 17.38 Aumentano ancora i positivi in Campania. Sono, secondo il bollettino dell’Unità di crisi della Regione, 3.669 rispetto ai 3.186 di ieri. Aumentano anche i tamponi effettuati: 20.860 a fronte dei precedenti 18.656. I sintomatici sono 465, gli asintomatici 3.477. I deceduti sono 14 (tra il 26 ed il 30 ottobre) per un totale di 673. I guariti 275 (il totale è di ... Leggi su oasport (Di sabato 31 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LESUL VACCINO PER IL CORONAVIRUS 17.45 Nelè stata superata la soglia deldi contagi. Lo ha reso noto il governo, secondo cui dal 31 gennaio al 31 ottobre il totale deidiagnosticati è 1.011.660. Nelle ultime 24 ore sono stati 21.915 i nuovi contagi e 326 i morti. 17.38 Aumentano ancora i positivi in Campania. Sono, secondo il bollettino dell’Unità di crisi della Regione, 3.669 rispetto ai 3.186 di ieri. Aumentano anche i tamponi effettuati: 20.860 a fronte dei precedenti 18.656. I sintomatici sono 465, gli asintomatici 3.477. I deceduti sono 14 (tra il 26 ed il 30 ottobre) per un totale di 673. I guariti 275 (il totale è di ...

La7tv : #propagandalive Il monologo di Edoardo Leo a Propaganda Live 'La serenata ai tempi del Covid' - fanpage : Emergenza Covid Si va verso il #lockdown nelle grandi città. #31ottobre - SkyTG24 : #COVID?19 ?? Firmato il nuovo #Dpcm, le norme saranno in vigore fino al 24/11 ?? Confermato lo stop per bar e ristora… - emergency_live : Emergenza COVID-19, le linee e le misure dei Vigili del Fuoco per la gestione della seconda ondata - lightmoon972 : RT @fanpage: Emergenza Covid Si va verso il #lockdown nelle grandi città. #31ottobre -