Lione, prete ferito gravemente da due colpi di arma da fuoco: aggressore in fuga (Di sabato 31 ottobre 2020) Nuovo episodio di violenza in Francia, a pochi giorni dal recente attentato capitato a Nizza: pochi minuti fa infatti un sacerdote ortodosso di nazionalità greca è stato ferito gravemente con l’ausilio di un’arma da fuoco mentre stava chiudendo la chiesa: nonostante le gravi ferite, l’uomo ha detto di conoscere la persona che lo ha sparato, che è riuscito a scappare ed è attualmente ricercato. Ambiente caldo Questa nuova manifestazione di violenza non è casuale, visto che in Francia c’è un clima pesante dopo i recenti avvenimenti che ha visto alcuni estremisti macchiarsi di crimini violenti: Il primo ministro Jean Castex ha comunicato che dopo quest’ultimo fatto di cronaca egli ritornerà subito nella capitale francese dove è ... Leggi su giornal (Di sabato 31 ottobre 2020) Nuovo episodio di violenza in Francia, a pochi giorni dal recente attentato capitato a Nizza: pochi minuti fa infatti un sacerdote ortodosso di nazionalità greca è statocon l’ausilio di un’damentre stava chiudendo la chiesa: nonostante le gravi ferite, l’uomo ha detto di conoscere la persona che lo ha sparato, che è riuscito a scappare ed è attualmente ricercato. Ambiente caldo Questa nuova manifestazione di violenza non è casuale, visto che in Francia c’è un clima pesante dopo i recenti avvenimenti che ha visto alcuni estremisti macchiarsi di crimini violenti: Il primo ministro Jean Castex ha comunicato che dopo quest’ultimo fatto di cronaca egli ritornerà subito nella capitale francese dove è ...

matteosalvinimi : ?? ORRIBILE, ANCORA SANGUE IN #FRANCIA ?? A #Lione prete ortodosso è stato ferito a colpi di arma da fuoco nei pressi… - MediasetTgcom24 : Lione: spari a un prete ortodosso, aggressore in fuga - Avvenire_Nei : ?? Un prete ortodosso è stato ferito a colpi di arma da fuoco a Lione, in Francia. Secondo l’agenzia France Presse,… - thewaterflea : RT @BarbaraRaval: #Lione #Francia Un prete è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco nella sparatoria all'interno della Chiesa. #Terrorismo ht… - a_r_i_something : RT @TerreImpervie: 'SPARI AD UN PRETE ORTODOSSO A LIONE, AGGRESSORE IN FUGA (Ansa)' Lamorgese, te cercano -