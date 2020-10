Juventus e Serie A, interviene Agnelli: “Si tratta con UEFA per gli ingaggi alti” (Di sabato 31 ottobre 2020) Il Coronavirus sta mettendo tutto il mondo in ginocchio dal punto di vista finanziario, una reale crisi senza precedenti. Una crisi che si sta abbattendo anche sul mondo del calcio, e la Serie A si prepara a pagarne le conseguenze. A quanto pare la massima divisione del calcio italiano è in seria difficoltà economica, con molti club che non riuscirebbero a garantire gli stipendi già per il mese di Novembre ai propri calciatori. Il presidente della Juventus Andrea Agnelli scende in campo in sostegno del presidente Gravina, e lo affianca nella lotta per la revisione degli stipendi dei giocatori a livello europeo. Il presidente juventino è convinto che la decisione debba essere presa a livello europeo e non rimandata alle singole federazioni come contrariamente dice l’UEFA. Gravina, come ... Leggi su tuttojuve24 (Di sabato 31 ottobre 2020) Il Coronavirus sta mettendo tutto il mondo in ginocchio dal punto di vista finanziario, una reale crisi senza precedenti. Una crisi che si sta abbattendo anche sul mondo del calcio, e laA si prepara a pagarne le conseguenze. A quanto pare la massima divisione del calcio italiano è in seria difficoltà economica, con molti club che non riuscirebbero a garantire gli stipendi già per il mese di Novembre ai propri calciatori. Il presidente dellaAndreascende in campo in sostegno del presidente Gravina, e lo affianca nella lotta per la revisione degli stipendi dei giocatori a livello europeo. Il presidente juventino è convinto che la decisione debba essere presa a livello europeo e non rimandata alle singole federazioni come contrariamente dice l’. Gravina, come ...

