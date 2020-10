Inter-Parma, Conte si sfoga: “Siamo stati troppo molli, vi dico qual è il problema” (Di sabato 31 ottobre 2020) Inter-Parma termina in parità.L'incontro tra i nerazzurri e il club crociato ha visto pareggiare le due compagini con il risultato finale di 2-2 al triplice fischio del direttore di gara. Il tecnico dell'Inter Antonio Conte, nel consueto post partita, ha manifestato la sua insoddisfazionei nei confronti dei propri calciatori commentando la partita contro il Parma ai microfoni di Sky Sport.Inter-Parma, Marotta non ci sta: “C’era un rigore netto, c’è un vuoto nel VAR”"Arbitri? Ha già detto tutto Marotta. Se domini la partita, poi rischi di perderla, vuol dire che qualcosa non va. Nel calcio, se non fai gol non vinci: noi abbiamo sbagliato per l’ennesima volta, e questo non va bene. Ci vuole più ... Leggi su mediagol (Di sabato 31 ottobre 2020)termina in parità.L'incontro tra i nerazzurri e il club crociato ha visto pareggiare le due compagini con il risultato finale di 2-2 al triplice fischio del direttore di gara. Il tecnico dell'Antonio, nel consueto post partita, ha manifestato la sua insoddisfazionei nei confronti dei propri calciatori commentando la partita contro ilai microfoni di Sky Sport., Marotta non ci sta: “C’era un rigore netto, c’è un vuoto nel VAR”"Arbitri? Ha già detto tutto Marotta. Se domini la partita, poi rischi di perderla, vuol dire checosa non va. Nel calcio, se non fai gol non vinci: noi abbiamo sbagliato per l’ennesima volta, e questo non va bene. Ci vuole più ...

Inter : ? | RICORDI Domani c'è #InterParma! Per caricarvi in vista del match abbiamo scelto questo pirotecnico 5-2, qui in… - Inter : ??? | DICHIARAZIONI Le parole del CEO Sport Giuseppe Marotta al termine di #InterParma ?? - pisto_gol : Int-Par 2:2 L’Inter porta a casa solo 1 pt contro un Parma micidiale in contropiede che ha saputo approfittare due… - mallialorenzo : RT @M0reMarco: Ricapitolando: Vs Fiorentina: Inter da scudetto Vs Benevento: Inter da scudetto Vs Lazio: Colpa dell'arbitro Vs Milan: Colp… - GazzettinoL : Calcio Serie A Inter riacciuffa il pari al 92' con il Parma l'Atalanta vince a Crotone con Muriel Rugby 6 Nazioni… -