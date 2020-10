Il cinema piange Sean Connery: aveva 90 anni (Di sabato 31 ottobre 2020) E’ morto a 90 anni Sean Connery, una delle icone della storia del cinema mondiale. Vincitore di un Premio Oscar (per The Untouchables – Gli intoccabili), tre Golden Globe (compreso l’Henrietta Award e quello alla carriera) e due Premi BAFTA nel corso di una carriera ricchissima di riconoscimenti in ogni paese. Dal 2011 Connery si è anche impegnato a lungo per tematiche vicine alla causa ambientale. Leggi su sportface (Di sabato 31 ottobre 2020) E’ morto a 90, una delle icone della storia delmondiale. Vincitore di un Premio Oscar (per The Untouchables – Gli intoccabili), tre Golden Globe (compreso l’Henrietta Award e quello alla carriera) e due Premi BAFTA nel corso di una carriera ricchissima di riconoscimenti in ogni paese. Dal 2011si è anche impegnato a lungo per tematiche vicine alla causa ambientale.

