Huawei lancia uno schermo smart per auto con HarmonyOS

AnonymeRai : ? L'app - Affaritaliani : L'app - pcexpander : Microsoft lancia in Italia le nuove configurazioni di Surface Pro X insieme alla nuova colorazione per le Surface E… - aldoceccarelli : @datamanager_it : Huawei lancia Petal Maps, il rivale di Google Maps - 24h_Tecnologia : Huawei Petal Maps lancia la sfida a Google Maps: A bordo dei device Huawei sono assenti i servizi Google, ragion pe… -

Ultime Notizie dalla rete : Huawei lancia

TuttoAndroid.net

Huawei presenta un nuovo schermo intelligente per auto, dotato del sistema operativo HarmonyOS e compatibile con oltre 150 modelli di vetture.Il nuovo aggiornamento non risulta presente nemmeno nella versione Huawei App Gallery per i dispositivi Huawei ... Inoltre, Telegram ha lanciato una funzionalità di playlist per organizzare le canzone ...