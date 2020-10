Francesco Oppini diventa una furia: lo scontro con Dayane Mello (Di domenica 1 novembre 2020) Francesco Oppini ha avuto un confronto duro con Dayane Mello a seguito di una nomination: la reazione del concorrente del GF Vip Ancora polemiche nella casa del Grande Fratello. Protagonista questa volta è stato Francesco Oppini, che si è arrabbiato vistosamente dopo le motivazioni di Dayane Mello per la nomination. La scelta non è piaciuta … Leggi su viagginews (Di domenica 1 novembre 2020)ha avuto un confronto duro cona seguito di una nomination: la reazione del concorrente del GF Vip Ancora polemiche nella casa del Grande Fratello. Protagonista questa volta è stato, che si è arrabbiato vistosamente dopo le motivazioni diper la nomination. La scelta non è piaciuta …

GrandeFratello : Tommaso e Francesco... c'è posta per voi ???? #GFVIP - ilsolenelbuio : RT @RickyGol22: Francesco Oppini va a chiedere in confessionale di poter cambiare il costume per Tommaso perchè gli autori lo hanno messo i… - twitimpicci : RT @mattehwmars: Francesco Oppini è l'unico questa sera, insieme alla Contessa, a non essersi voluto travestire #GFVIP - Antoniopellec13 : RT @mattehwmars: Francesco Oppini è l'unico questa sera, insieme alla Contessa, a non essersi voluto travestire #GFVIP - fraancescaa00 : RT @RickyGol22: Francesco Oppini va a chiedere in confessionale di poter cambiare il costume per Tommaso perchè gli autori lo hanno messo i… -