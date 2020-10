Fontana: «Da lunedì tamponi rapidi a disposizione di Ats e Asst lombarde» (Di sabato 31 ottobre 2020) I tamponi antigenici rapidi saranno impiegati nelle scuole sul territorio, forniti a medici di medicina generale e nei pronto soccorso. Gallera: «Possibilità di utilizzo anche in ambulatori privati, attività produttive e farmacie dei servizi, senza oneri per Ssr». Leggi su ecodibergamo (Di sabato 31 ottobre 2020) Iantigenicisaranno impiegati nelle scuole sul territorio, forniti a medici di medicina generale e nei pronto soccorso. Gallera: «Possibilità di utilizzo anche in ambulatori privati, attività produttive e farmacie dei servizi, senza oneri per Ssr».

