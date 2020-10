Essere Maradona costa una vita intera e tragica (Di sabato 31 ottobre 2020) L’unico dio che ho visto in vita compie sessant’anni. Significa che sto invecchiando anche io con lui e che divinità e immortalità non coincidono – d’altra parte quel dio venne al mondo a ridosso della notte delle streghe, non nel giorno del santo Natale che oggi pare tutto il mondo sia deciso a “salvare”. (Da cosa? Boh). All’epoca io ero un cattolico osservante. Lavoravo molto per convincermi che le ostie si trasformassero nel corpo di qualcuno grazie alla transustanziazione, ma l’unico miracolo che vidi fu la palla colpita di testa a scavalcare Galli. E quei secondi di apnea che credo precedano lo spirare finale mentre la sfera rimbalza sbilenca verso una porta vuota. I religiosi continuano a tagliare le teste sbagliate, il capitano dell’Argentina ha ammazzato le tradizioni spirituali millenarie molto ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 31 ottobre 2020) L’unico dio che ho visto incompie sessant’anni. Significa che sto invecchiando anche io con lui e che divinità e immortalità non coincidono – d’altra parte quel dio venne al mondo a ridosso della notte delle streghe, non nel giorno del santo Natale che oggi pare tutto il mondo sia deciso a “salvare”. (Da cosa? Boh). All’epoca io ero un cattolico osservante. Lavoravo molto per convincermi che le ostie si trasformassero nel corpo di qualcuno grazie alla transustanziazione, ma l’unico miracolo che vidi fu la palla colpita di testa a scavalcare Galli. E quei secondi di apnea che credo precedano lo spirare finale mentre la sfera rimbalza sbilenca verso una porta vuota. I religiosi continuano a tagliare le teste sbagliate, il capitano dell’Argentina ha ammazzato le tradizioni spirituali millenarie molto ...

