Cyberpunk 2077 è l' ultimo titolo cross-gen di CD Projekt Red The Witcher 4 sarà solo next-gen

Leggi su eurogamer

(Di sabato 31 ottobre 2020); stato recentemente rimandato per l'ennesima volta da CDRed, in quanto sono sorte delle complicazioni dell'minuto, dovute all'ottimizzazione contemporanea delattraverso 9 diverse piattaforme, qualcosa che gli sviluppatori non hanno intenzione di ripetere in futuro.Ecco perché, stando a quanto dichiarato dal co-CEO di CDPR, Adam Kicinski, in una conferenza con gli azionisti, il team non svilupperà più i prossimi progetti anche su PS4 e Xbox One, scegliendo di concentrarsi esclusivamente sulle piattaforme-gen e su PC."Stiamo pubblicando un gioco che, ad essere onesti,; un gioco-gen e lo stiamo preparando per macchine parecchio vecchie, cosa che presenta ...