Cabina di regia per Covid, Centrodestra a Conte: troppo tardi, il confronto sarà in Parlamento (Di sabato 31 ottobre 2020) Il Centrodestra dice no alla Cabina di regia ipotizzata dal governo per confrontarsi sulle nuove misure necessarie a frenare il contagio da coronavirus. In una nota congiunta il leader della Lega ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 31 ottobre 2020) Ildice no alladiipotizzata dal governo per confrontarsi sulle nuove misure necessarie a frenare il contagio da coronavirus. In una nota congiunta il leader della Lega ...

Ultime Notizie dalla rete : Cabina regia Una cabina di regia sull’emergenza, Conte apre alle opposizioni Il Fatto Quotidiano Una cabina di regia sull’emergenza, Conte apre alle opposizioni. Salvini, Berlusconi e Meloni: “Non disponibili, confronto in Parlamento”

Mentre l’emergenza coronavirus non si ferma, il governo apre alle opposizioni. Che però non rispondono. O meglio: rifiutano di sedere in una “cabina di regia” per la gestione dell’emergenza. “Ho chiam ...

Dpcm, il centrodestra rifiuta il tavolo di confronto di Giuseppe Conte: "Operazione di Palazzo, noi siamo in Parlamento"

il Paese si è presentato impreparato alla seconda ondata della pandemia che pure era ampiamente prevista e prevedibile. Oggi il governo ipotizza una ‘cabina di regia’ con le opposizioni. Il ...

