Bologna, Barrow: «Felice per doppietta e vittoria. Palacio mi insegna molto» (Di domenica 1 novembre 2020) Musa Barrow, attaccante del Bologna, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match contro il Cagliari Musa Barrow, attaccante del Bologna, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match contro il Cagliari. doppietta – «Da inizio campionato ho continuato a lavorare. Finalmente oggi sono arrivati i primi gol. Sono contento perché abbiamo vinto. Ho sempre provato a segnare, sapevo che sarebbero arrivati. Ma prima penso ad aiutare la squadra». Palacio – «Palacio può insegnarmi tante cose, è un punto di riferimento per me». INFORTUNI – «Abbiamo tanti infortuni, ma ci sono tanti ragazzi che hanno voglia di giocare. Tutti sono pronti».

