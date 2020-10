Bohemian Rhapsody è ancora “la migliore canzone dei Queen” a 45 anni da quando è stata pubblicata

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di sabato 31 ottobre 2020)considerata ladei Queen di tutti i tempi, dopo più di quattro decenni dalla sua uscita. Chi ama? L’innovativo successo del 1975, che dura sei minuti, è stato oggetto di un sondaggio su 2.000 inglesi insieme all’impressionante catalogo dei singoli di successo della band. Ha raccolto il 48% dei voti, battendo l’inno sportivo We Are the Champions al secondo posto con solo il 19%. La ricerca, commissionata da Greatest Hits Radio, ha visto il classico Don’t Stop Me Now dei Queen arrivare terzo, con We Will Rock You e I Want to Break Free a completare i primi cinque. La storia di...