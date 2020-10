VIDEO | Cariche, scontri, lanci di sassi e bottiglie: guerriglia a Firenze al corteo contro le chiusure (Di sabato 31 ottobre 2020) FIRENZE – Scontri e violente cariche della Polizia a Firenze al corteo di protesta contro le chiusure disposte dal dpcm del 24 ottobre. Sassaiola contro la Polizia, lanci di bottiglie, bidoni divelti. Alla fine la Polizia ha sparato i lacrimogeni. Firenze è un campo di battaglia con cocci di vetro e fioriere rotte.I PRIMI SCONTRI IN VIA CALZAIUOLI Leggi su dire (Di sabato 31 ottobre 2020) FIRENZE – Scontri e violente cariche della Polizia a Firenze al corteo di protesta contro le chiusure disposte dal dpcm del 24 ottobre. Sassaiola contro la Polizia, lanci di bottiglie, bidoni divelti. Alla fine la Polizia ha sparato i lacrimogeni. Firenze è un campo di battaglia con cocci di vetro e fioriere rotte.I PRIMI SCONTRI IN VIA CALZAIUOLI

