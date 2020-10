Uomini e Donne anticipazioni puntata di oggi: Michele mortifica Roberta, lei va via (Di venerdì 30 ottobre 2020) Le anticipazioni della puntata di oggi di Uomini e Donne, di venerdì 30 ottobre, rivelano che si parlerà di Roberta e Michele. Dopo aver portato a termine il discorso che riguarda il triangolo amoroso tra Davide, Beatrice e Chiara, la padrona di casa inviterà la Di Pauda a raccontare come stiano procedendo le cose con il cavaliere. Tra i due, però, scoppierà una discussione a causa della presenza di altre Donne interessate a lui. Il fatto che il giovane sia propenso alla loro conoscenza farà infuriare Roberta che, infatti, andrà via e non rientrerà più per tutta la puntata. Michele umilia Roberta nella ... Leggi su kontrokultura (Di venerdì 30 ottobre 2020) Ledelladidi, di venerdì 30 ottobre, rivelano che si parlerà di. Dopo aver portato a termine il discorso che riguarda il triangolo amoroso tra Davide, Beatrice e Chiara, la padrona di casa inviterà la Di Pauda a raccontare come stiano procedendo le cose con il cavaliere. Tra i due, però, scoppierà una discussione a causa della presenza di altreinteressate a lui. Il fatto che il giovane sia propenso alla loro conoscenza farà infuriareche, infatti, andrà via e non rientrerà più per tutta laumilianella ...

6000sardine : “Quello che voglio è solo vivere in pace, serena. Che tutte le persone possano girare mano nella mano, che siano du… - antoniospadaro : La Civiltà Cattolica pubblica #SANTI Ritratti di uomini e donne che hanno cambiato il mondo. In pdf ??… - luigidimaio : Un Paese civile non può accettare episodi come quelli visti ieri a #Napoli. Nessuno può permettersi di aggredire do… - xenachirp : RT @PolScorr: #Belarus Scene ormai usuali, in cui persone vengono brutalmente aggredite e rapite Loschi figuri senza uniforme né distinti… - sapphicadhder : RT @di_avocado: Le risposte delle donne Vs le risposte degli uomini Molto a cui pensare -