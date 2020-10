Somiglianza tra Veronica De Nigris, dama del Trono over di ‘Uomini e Donne’, e Sonia Pattarino (Di venerdì 30 ottobre 2020) Quello delle somiglianze è un post che noi di IsaeChia dedichiamo quotidianamente alle tante segnalazioni inviateci dai lettori del nostro sito (via mail a isa.e.chia@gmail.com o via social network, tramite le nostre pagine Facebook, Twitter o Instagram) che propongono una similitudine fisica che loro riscontrano, nei tratti o nei colori, tra due personaggi della televisione, della musica, del cinema, del gossip o dello sport. Si tratta pertanto di un post leggero, senza alcun fine se non quello di constatare o meno l’esistenza di qualche analogia tra due persone note. Eccovi la Somiglianza di quest’oggi: Ciao Isa e Chia! Non so se vi hanno già scritto, ma volevo segnalarvi la Somiglianza tra l’ex corteggiatrice Sonia Pattarino e la dama del ... Leggi su isaechia (Di venerdì 30 ottobre 2020) Quello delle somiglianze è un post che noi di IsaeChia dedichiamo quotidianamente alle tante segnalazioni inviateci dai lettori del nostro sito (via mail a isa.e.chia@gmail.com o via social network, tramite le nostre pagine Facebook, Twitter o Instagram) che propongono una similitudine fisica che loro riscontrano, nei tratti o nei colori, tra due personaggi della televisione, della musica, del cinema, del gossip o dello sport. Si tratta pertanto di un post leggero, senza alcun fine se non quello di constatare o meno l’esistenza di qualche analogia tra due persone note. Eccovi ladi quest’oggi: Ciao Isa e Chia! Non so se vi hanno già scritto, ma volevo segnalarvi latra l’ex corteggiatricee ladel ...

FedeTose : Solo io ho notato un'insolita somiglianza tra @lilpepevert e Lucia Azzolina? - ghastghastghas : In effetti una certa somiglianza tra Rami Malek e Raul Julia la noto. Sarà per quello che è stato scelto da Tim Burton? - ctrl_vdedee : @KlLLUGQN Ci vedo troppa somiglianza tra te e Gon???? - jaimelvannister : @plutoniss attendo sui commenti di somiglianza tra menti eccelsi di John Locke - harryvskiwi : un ragazzo mi ha appena detto che intravede una somiglianza tra me e mulan minchia magari teso -

Ultime Notizie dalla rete : Somiglianza tra Somiglianza tra Veronica De Nigris, dama del Trono over di ‘Uomini e Donne’, e Sonia Pattarino Isa e Chia ONE PIECE: Shanks e Gildarts di Fairy Tail sono al centro di una clamorosa teoria

Shanks di ONE PIECE e Gildarts di Fairy Tail condividono così tante somiglianze che i fan credono che i due siano in qualche modo legati.

I Fantastici 4: trama, cast e curiosità sul film con Chris Evans

Il film del 2005 I Fantastici 4 porta al cinema la celebre famiglia di supereroi ideata da Stan Lee e Jack Kirby per la Marvel.

Shanks di ONE PIECE e Gildarts di Fairy Tail condividono così tante somiglianze che i fan credono che i due siano in qualche modo legati.Il film del 2005 I Fantastici 4 porta al cinema la celebre famiglia di supereroi ideata da Stan Lee e Jack Kirby per la Marvel.