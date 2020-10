Roma, pugno in faccia a un ragazzino per rubargli il cellulare: poi aggredisce anche i poliziotti intervenuti (Di venerdì 30 ottobre 2020) Gli agenti della Polizia di Stato della Sezione Volanti e del commissariato Viminale hanno arrestato per rapina e resistenza a Pubblico Ufficiale E.H.G., tunisino, di 26 anni, con vari precedenti di polizia. Lo straniero, dopo aver colpito al volto un 17enne, gli ha sottratto il telefono cellulare. Il malvivente, rintracciato, malgrado abbia opposto resistenza, è stato bloccato dai poliziotti. E’ successo ieri a Piazzale Prenestino, poco dopo le 21.30. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 30 ottobre 2020) Gli agenti della Polizia di Stato della Sezione Volanti e del commissariato Viminale hanno arrestato per rapina e resistenza a Pubblico Ufficiale E.H.G., tunisino, di 26 anni, con vari precedenti di polizia. Lo straniero, dopo aver colpito al volto un 17enne, gli ha sottratto il telefono. Il malvivente, rintracciato, malgrado abbia opposto resistenza, è stato bloccato dai. E’ successo ieri a Piazzale Prenestino, poco dopo le 21.30. su Il Corriere della Città.

CorriereCitta : Roma, pugno in faccia a un ragazzino per rubargli il cellulare: poi aggredisce anche i poliziotti intervenuti - cesare_ragazzi : @LucianaCiolfi @Antigon25386936 E comunque è simbolico: pugno di ferro con la piazza anche vagamente di sx e massim… - Ominostressato : @AleApantaloni No ma infatti tutti pseudon comunisti, infatti Roberto fiore l'ha detto alzando il pugno sinistro.… - Livia_a_Roma : RT @paolaromano60: #PíldorasdeItaliano??Polpette con lenticchie e zucca??Albóndigas con lentejas y calabaza. Ingredienti: 170 gr lenticchie… - DanieleDragone1 : RT @Salvato00506710: @DanieleDragone1 Verissimo giusta Analisi un altro Re illegittimo per la seconda volta Svegliamoci Napoli Roma Palermo… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma pugno Roma, apre la Quadriennale con misure anti-Covid: 60 anni di arte italiana fuori dagli schemi Il Messaggero Roma, pioggia di insulti omofobi solo perché mano nella mano con il fidanzato: il racconto di Angelo Molica Franco

Ecco cosa significa passeggiare a Roma mano nella mano ... Oggi Angelo ha scritto di proprio pugno tra le pagine dell’edizione romana di LaRepubblica quanto capitogli domenica scorsa, nel cuore della ...

Champions: la Lazio si gioca primato con Borussia Dortmund

(ANSA) - ROMA, 29 OTT - La sconfitta per 2 a 0 con il Barcellona complica ... La squadra di Inzaghi è però vicinissima, a 2.25 e ha comunque la qualificazione in pugno, a 1.22, alla stessa quota dei ...

Ecco cosa significa passeggiare a Roma mano nella mano ... Oggi Angelo ha scritto di proprio pugno tra le pagine dell’edizione romana di LaRepubblica quanto capitogli domenica scorsa, nel cuore della ...(ANSA) - ROMA, 29 OTT - La sconfitta per 2 a 0 con il Barcellona complica ... La squadra di Inzaghi è però vicinissima, a 2.25 e ha comunque la qualificazione in pugno, a 1.22, alla stessa quota dei ...