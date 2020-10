Ricette Halloween | per una notte indimenticabile

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 30 ottobre 2020) Ecco le possibilipered unada paura! Si può pensare ad un menù di antipasti a buffet a tema: mummie di wurstel, occhi di caprese, tortini a ragnetto e uova ripiene con decorazione di… insetti. Come primo, sono molto carine e scenografiche le zucchette di riso; come secondo piatto, invece, è perfetto uno spezzatino accompagnato da contorno di colcannon irlandese, oppure delle polpette spaventose. Infine, bisogna pensare ai dolci di. Ledi, di solito, si dividono in due: preparazioni a base di zucca (la vera protagonista di questo periodo!) e preparazioni a tema “macabro” (ovvero mummie, ragnetti, ecc). E questo vale di sicuro almeno per quanto riguarda i menù di ...