Raul Ruiz | Al Adamson | Riccardo Freda

Leggi su ilmanifesto

(Di sabato 31 ottobre 2020) «In bocca al lupo a colui che voglia essereiano», avvertiva Melvil Poupaud. E in effetti l’excessus mentale/visivo del regista cileno e poi francese (1941-2011), dispiegandosi metaforicamente in labirinti successivi più che in richiami al realismo (se non come trappola) esige un occhio attentamente trasognato, e attitudini al continuo ripensamento del canone in materia di cinema «colto». Datato 1968 (e Pardo d’Oro a Locarno l’anno successivo), «Tres Tristes Tigres» è il primo lungometraggio di, che definisce nuovamente le … Continua L'articolo proviene da il manifesto.