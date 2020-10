Quando e perché possono scattare restrizioni più dure: ecco cosa prevede lo Scenario 4 del piano anti-Covid, da zone rosse a stop mobilità (Di venerdì 30 ottobre 2020) Il rischio di un sovraccarico dei servizi assistenziali in massimo un mese e mezzo, la difficoltà di proteggere le categorie più fragili dal contagio e quindi la necessità di misure di contenimento “molto aggressive” e di “limitazioni alla mobilità”. È lo Scenario 4, il peggior di tutti, ipotizzato dal documento “Prevenzione e risposta a Covid-19”, predisposto dal ministero della Salute, dall’Istituto Superiore di Sanità, dal Coordinamento delle Regioni e Province Autonome e contenuto nella circolare del 12 ottobre. “Trasmissibilità non controllata con criticità nella tenuta del sistema sanitario nel breve periodo”: così il report sintetizza la situazione. Un quadro epidemiologico nel quale l’Italia rischia di ritrovarsi nel giro di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 30 ottobre 2020) Il rischio di un sovraccarico dei servizi assistenziali in massimo un mese e mezzo, la difficoltà di proteggere le categorie più fragili dal contagio e quindi la necessità di misure di contenimento “molto aggressive” e di “limitazioni alla mobilità”. È lo4, il peggior di tutti, ipotizzato dal documento “Prevenzione e risposta a-19”, predisposto dal ministero della Salute, dall’Istituto Superiore di Sanità, dal Coordinamento delle Regioni e Province Autonome e contenuto nella circolare del 12 ottobre. “Trasmissibilità non controllata con criticità nella tenuta del sistema sanitario nel breve periodo”: così il report sintetizza la situazione. Un quadro epidemiologico nel quale l’Italia rischia di ritrovarsi nel giro di ...

