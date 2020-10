PIL, dati in rialzo nel terzo trimestre contro le aspettative negative (Di venerdì 30 ottobre 2020) La tregua dal coronavirus in estate si fa sentire anche sul PIL italiano: +16% nel terzo trimestre. Preoccupazione per questi ultimi mesi Erano attesi i dati dell’Istat che confermassero le più buie previsioni riguardanti il PIL italiano. E invece si può tirare un breve sospiro di sollievo perché lo scorso trimestre ha visto il PIL in crescita rispetto ai mesi più bui della pandemia. La ripresa estiva, che ormai sembra un lontano ricordo per la ripartenza dei contagi e le nuove misure di contenimento, ha consentito al Prodotto nazionale di rimbalzare del 16,1% rispetto al trimestre precedente chiusosi a -13%. Il dato, corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato, è ancora provvisorio ma supera le attese e consente al ministro Gualtieri di affrontare ... Leggi su zon (Di venerdì 30 ottobre 2020) La tregua dal coronavirus in estate si fa sentire anche sul PIL italiano: +16% nel. Preoccupazione per questi ultimi mesi Erano attesi idell’Istat che confermassero le più buie previsioni riguardanti il PIL italiano. E invece si può tirare un breve sospiro di sollievo perché lo scorsoha visto il PIL in crescita rispetto ai mesi più bui della pandemia. La ripresa estiva, che ormai sembra un lontano ricordo per la ripartenza dei contagi e le nuove misure di contenimento, ha consentito al Prodotto nazionale di rimbalzare del 16,1% rispetto alprecedente chiusosi a -13%. Il dato, corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato, è ancora provvisorio ma supera le attese e consente al ministro Gualtieri di affrontare ...

