Mattarella: “Aumento del tasso di risparmio utile alla ripresa” (Di venerdì 30 ottobre 2020) Una Giornata Mondiale del risparmio inedita, intaccata dalla crisi e modificata dall’emergenza. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha voluto lanciare un messaggio di speranza, nonostante tutto: “La grave situazione economica e le preoccupazioni per la diffusione dei contagi, hanno indotto un sensibile aumento del tasso di risparmio di famiglie e imprese. Queste risorse, se adeguatamente utilizzate, potranno contribuire a sostenere una rapida ripresa di consumi e investimenti, una volta domata la pandemia e ridotta l’incertezza sulle prospettive future”. Mattarella traccia la strada da seguire: “È indispensabile creare le condizioni utili a ristabilire un clima di fiducia. La robusta risposta delle Autorità monetarie e fiscali, ... Leggi su italiasera (Di venerdì 30 ottobre 2020) Una Giornata Mondiale delinedita, intaccata dcrisi e modificata dall’emergenza. Il presidente della Repubblica Sergioha voluto lanciare un messaggio di speranza, nonostante tutto: “La grave situazione economica e le preoccupazioni per la diffusione dei contagi, hanno indotto un sensibile aumento deldidi famiglie e imprese. Queste risorse, se adeguatamente utilizzate, potranno contribuire a sostenere una rapida ripresa di consumi e investimenti, una volta domata la pandemia e ridotta l’incertezza sulle prospettive future”.traccia la strada da seguire: “È indispensabile creare le condizioni utili a ristabilire un clima di fiducia. La robusta risposta delle Autorità monetarie e fiscali, ...

italiaserait : Mattarella: “Aumento del tasso di risparmio utile alla ripresa” - SignorAldo : RT @lucianoghelfi: Dal Consiglio supremo di difesa riunito con #Mattarella il grazie alle forze armate per il loro contributo nella lotta a… - danielat1957 : RT @Danilo_Sant65: #Mattarella preoccupato per il crescente aumento degli scontri nel paese e con la solita litania :'Serve unità 'Si come… - ginugiola : RT @lucianoghelfi: Dal Consiglio supremo di difesa riunito con #Mattarella il grazie alle forze armate per il loro contributo nella lotta a… - lucianoghelfi : Dal Consiglio supremo di difesa riunito con #Mattarella il grazie alle forze armate per il loro contributo nella lo… -

Ultime Notizie dalla rete : Mattarella “Aumento Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo sul Covid-19 Corriere della Sera