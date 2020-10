Lockdown, non più se ma come e quando (Di venerdì 30 ottobre 2020) Il problema non è il se, ma il come e il quando. Il governo è pienamente avviato verso un nuovo giro di restrizioni per arginare la marea dei contagi. Oggi 31.084, in cinque giorni, da lunedì, quasi 122 mila, per un trend in continua ascesa e che non vede segnali di inversione, con la prospettiva di arrivare venerdì prossimo a sfiorare una cifra doppia. E’ per questo che al governo si ragiona non più sull’opportunità o meno di procedere a un ulteriore giro di vite, ma come farlo. Le strade aperte davanti a Giuseppe Conte sono tre. La prima prevede il Lockdown, probabilmente non tetragono come quello della scorsa primavera, ma poco ci manca. Le misure sono quelle previste dal quarto scenario dello studio dell’Istituto superiore di ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 30 ottobre 2020) Il problema non è il se, ma ile il. Il governo è pienamente avviato verso un nuovo giro di restrizioni per arginare la marea dei contagi. Oggi 31.084, in cinque giorni, da lunedì, quasi 122 mila, per un trend in continua ascesa e che non vede segnali di inversione, con la prospettiva di arrivare venerdì prossimo a sfiorare una cifra doppia. E’ per questo che al governo si ragiona non più sull’opportunità o meno di procedere a un ulteriore giro di vite, mafarlo. Le strade aperte davanti a Giuseppe Conte sono tre. La prima prevede il, probabilmente non tetragonoquello della scorsa primavera, ma poco ci manca. Le misure sono quelle previste dal quarto scenario dello studio dell’Istituto superiore di ...

Ultime Notizie dalla rete : Lockdown non Lockdown, non più se ma come e quando L'HuffPost Gualtieri: 'Con il lockdown la ripresa sarebbe rinviata, non pregiudicata'

' Quanti errori e banalità nel valutare i dati Istat sul terzo trimestre . Le previsioni Nadef restano poco credibili . La caduta del Pil sarà a due cifre , certo non meglio del ...

Virus, la regione Calabria dichiara 9 comuni ‘zona rossa’ e ‘arancione’.

Il presidente facente funzioni della Regione Calabria, Nino Spirlì, ha firmato un’ordinanza con cui istituisce “zone rosse” e “zone arancioni” in 9 centri calabresi che sono risultati avere un picco d ...

