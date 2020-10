Lockdown a novembre! No viaggi, no scuola: tutti i segnali del blocco imminente (Di venerdì 30 ottobre 2020) Sono molti ormai i segnali inequivocabili di un Lockdown in Italia prima di Natale. A partire dalle prenotazioni bloccate. Sono ormai tanti i segnali che fanno presagire ad un Natale a casa in Lockdown. Anzi, per la verità il blocco totale potrebbe partire molto prima, addirittura entro il 9 novembre, secondo fonti vicine al Governo ma non ancora confermate. I contagi Covid non accennano a diminuire e le mezze misure adottate con gli ultimi Dpcm hanno ricevuto più critiche che consensi, dalle proteste in piazza alle accuse persino degli esperti vicini al Comitato tecnico scientifico. Da più parti si dice che l’ultimo Dpcm è servito a scontentare solo i commercianti ma di fatto non può scongiurare l’impennata di positivi. Anche i medici si ... Leggi su chenews (Di venerdì 30 ottobre 2020) Sono molti ormai iinequivocabili di unin Italia prima di Natale. A partire dalle prenotazioni bloccate. Sono ormai tanti iche fanno presagire ad un Natale a casa in. Anzi, per la verità iltotale potrebbe partire molto prima, addirittura entro il 9 novembre, secondo fonti vicine al Governo ma non ancora confermate. I contagi Covid non accennano a diminuire e le mezze misure adottate con gli ultimi Dpcm hanno ricevuto più critiche che consensi, dalle proteste in piazza alle accuse persino degli esperti vicini al Comitato tecnico scientifico. Da più parti si dice che l’ultimo Dpcm è servito a scontentare solo i commercianti ma di fatto non può scongiurare l’impennata di positivi. Anche i medici si ...

