LIVE Covid-19 | notizie in DIRETTA | l’isolamento selettivo degli anziani dimezzerebbe la mortalità per l’Ispi

13.00: Per i ricercatori dell'istituto, questa soluzione avrebbe un impatto minore sull'economia rispetto a un lockdown generale e ridurrebbe la pressione sul sistema sanitario nazionale. 12.58: "Stiamo preparando 10 Covid center, non ci sono alternative, ci stiamo arrivando con i numeri". Lo ha affermato il presidente del Veneto Luca Zaia 12.40: Per essere messi in circolazione "i vaccini devono essere approvati a livello Ue" con un procedimento che ne garantisce "l'efficacia e la sicurezza". Lo ha detto Vivian Loonela, portavoce della Commissione europea, nel corso della conferenza stampa quotidiana.

