L' amministrazione di sostegno | dall' ictus alle difficoltà cognitive | quando interviene

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 30 ottobre 2020) La nostra legge prevede alcuni istituti volti a tutelare le persone non pienamente capaci di assumere le migliori decisioni nel loro interesse e, in generale, di prendersi cura di sé. A seconda dell'istituto, la possibilità di agire è più o meno ridotta. L'di, in particolare, ha l'obiettivo di lasciare alla persona “amministrata” la più ampia capacità di agire possibile. Può essere beneficiario dell'diuna persona con una menomazione fisica o un'infermità o una menomazione psichica che, per una di queste ragioni, si trovi nell'impossibilità (anche solo temporanea) di provvedere ai propri interessi. L'impossibilità alla quale si riferisce la legge parlando di ...