Italgrob | Assobibe e Assobirra | “Nel DL Ristori ignorati i codici Ateco della filiera”

(Di venerdì 30 ottobre 2020) Ordini fermi, prodotti fermi su bancali, cali di produzione e attività. Sono le immediate, gravi ed inevitabili ripercussioni delle nuove chiusure imposte ai punti di consumo di alimenti e bevande sugli operatoriFiliera. Un danno che aumenta ogni giorno., congiuntamente sollecitano il Governo ad attuare, subito, correttivi immediati al DL. Non riflessioni ma azioni immediate. Le tre associazionifiliera del Beverage chiedono di non focalizzare le misure solo sul punto vendita finale aggiungendo idei soggetti che riforniscono le attività dell’Horeca, di fatto chiuse, e ripensando accise e nuove tasse in arrivo nel 2021 che aumenteranno l’effetto ...