Italgas | Gallo | puntiamo ad essere player in distribuzione acqua

(Teleborsa) - Italgas punta a espandersi nel settore della distribuzione dell'acqua settore in cui sfruttare la propria esperienza nel gas. Lo ha affermato l'AD, Paolo Gallo, nella presentazione del ...Un processo che già oggi, in soli tre anni dal suo avvio, ha cambiato profondamente il DNA del Gruppo rendendolo un modello di riferimento in Italia e in Europa , commenta l'amministratore delegato di ...